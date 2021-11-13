Прямой эфир

В Лондоне прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе

13 ноября 2021 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе прошла в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Лондоне прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе-1

Люди с плакатами стали в шеренгу перед посольством Польши с просьбой обратить внимание на международное право и обеспечение защитой тех, кто в ней нуждается. Активисты требовали, чтобы польские власти прекратили насилие над людьми и дали им возможность спокойно попасть в Германию.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза
13 ноября 2021 12:50

При Байдене число мигрантов в США выросло в 1,5 раза

Мигранты из Мексики хотели попасть в США, но не смогли добраться до границы. Что они будут делать теперь?
13 ноября 2021 12:47

Мигранты из Мексики хотели попасть в США, но не смогли добраться до границы. Что они будут делать теперь?

Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе
13 ноября 2021 12:24

Джо Байден прокомментировал кризис на белорусско-польской границе