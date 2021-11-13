В Лондоне прошла массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе

Новости Великобритании. Массовая акция в поддержку беженцев на белорусско-польской границе прошла в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди с плакатами стали в шеренгу перед посольством Польши с просьбой обратить внимание на международное право и обеспечение защитой тех, кто в ней нуждается. Активисты требовали, чтобы польские власти прекратили насилие над людьми и дали им возможность спокойно попасть в Германию.