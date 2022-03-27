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Недалеко от филиппинской столицы проснулся вулкан. Ведётся эвакуация жителей в округе

27 марта 2022 11:42
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Новости Филиппин. Небольшой, но беспокойный вулкан проснулся к югу от столицы Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого ведется эвакуация жителей в округе. Дома попросили покинуть проживающих в пяти населенных пунктах.

Недалеко от филиппинской столицы проснулся вулкан. Ведётся эвакуация жителей в округе-1

Тааль – один из самых маленьких действующих вулканов в мире, правда, около сотни лет назад его извержение унесло более тысячи жизней.

# Извержение вулкана # Фотофакт

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