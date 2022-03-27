Недалеко от филиппинской столицы проснулся вулкан. Ведётся эвакуация жителей в округе

Новости Филиппин. Небольшой, но беспокойный вулкан проснулся к югу от столицы Филиппин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за этого ведется эвакуация жителей в округе. Дома попросили покинуть проживающих в пяти населенных пунктах.