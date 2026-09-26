Новости по тегу #Новости Португалии

Сейчас его стоимость превысила 2 евро за литр.
В безопасные места уже переселили более 9 тысяч человек. Ситуация осложнилась после прорыва дамбы – прибывающая вода подмыла и обрушила часть одной из главных автомагистралей региона.
Эта победа установила новый рекорд по количеству голосов, поданных за кандидата на высший пост в современной демократической Португалии.
После продолжительного циклона «Леонардо» на страны обрушился новый шторм – «Марта». Скорость его порывов достигает 120 километров в час.
В городе Лейрия десятки людей выстроились в очередь за кровельной плиткой, чтобы восстановить свои дома после стихии.
За высший пост борются сразу 11 кандидатов.
По меньшей мере 3 человека погибли.
По данным властей, сейчас в Португалии полыхает пять крупных лесных пожаров и несколько десятков мелких. Очень высок риск возникновения новых очагов возгорания.
Что стало причиной, пока не ясно. Правительство Испании проводит срочное совещание. Национальный институт кибербезопасности проверяет, не стало ли отключение результатом хакерской атаки.
Сильный ветер, скорость которого порой превышала 100 километров в час, с легкостью валил деревья, опоры линии электропередачи и срывал крыши.
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