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Новости по тегу #Новости Португалии

Водители грузовиков в Португалии устроили забастовку против растущих цен на топливо
26 сентября 2026 07:45

Водители грузовиков в Португалии устроили забастовку против растущих цен на топливо

В Португалии эвакуируют около 9 тыс. человек из-за масштабного наводнения
14 февраля 2026 13:44

В Португалии эвакуируют около 9 тыс. человек из-за масштабного наводнения

Социалист Антониу Жозе Сегуру победил на выборах президента Португалии
09 февраля 2026 08:28

Социалист Антониу Жозе Сегуру победил на выборах президента Португалии

Испания и Португалия переживают сильнейшее за последнее десятилетие наводнение
09 февраля 2026 06:20

Испания и Португалия переживают сильнейшее за последнее десятилетие наводнение

Последствия мощного шторма «Кристин» продолжают устранять в Португалии
03 февраля 2026 07:31

Последствия мощного шторма «Кристин» продолжают устранять в Португалии

В Португалии проходят президентские выборы
18 января 2026 13:33

В Португалии проходят президентские выборы

Около 30 человек пострадали во время урагана на юге Португалии
18 ноября 2025 07:20

Около 30 человек пострадали во время урагана на юге Португалии

Два человека стали жертвами пожаров в Португалии
19 августа 2025 06:21

Два человека стали жертвами пожаров в Португалии

В Испании и Португалии зафиксировано масштабное отключение электричества
28 апреля 2025 13:37

В Испании и Португалии зафиксировано масштабное отключение электричества

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане в Португалии
21 марта 2025 10:39

Как минимум шесть человек пострадали при мощном урагане в Португалии

Правые партии лидируют на досрочных парламентских выборах в Португалии
11 марта 2024 06:34

Правые партии лидируют на досрочных парламентских выборах в Португалии

В Португалии распустили парламент и назначили досрочные выборы
10 ноября 2023 08:45

В Португалии распустили парламент и назначили досрочные выборы