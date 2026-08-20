Новости по тегу #Португалия

С огнем борются свыше тысячи спасателей, задействованы сотни единиц техники и 20 воздушных судов.
Нынешний визит – продолжение уже сложившегося диалога и возможность расширить взаимодействие по новым направлениям.
Особенно сложная ситуация вокруг средневекового города Коимбра, где из-за подъема уровня реки возникла угроза прорыва защитных дамб.
После продолжительного циклона «Леонардо» на страны обрушился новый шторм – «Марта». Скорость его порывов достигает 120 километров в час.
В городе Лейрия десятки людей выстроились в очередь за кровельной плиткой, чтобы восстановить свои дома после стихии.
Шоссе и железнодорожные пути завалены упавшими деревьями. Отменены занятия в школах. Серьезные повреждения получили сотни домов.
За высший пост борются сразу 11 кандидатов.
Всего планируется изменить 100 статей трудового кодекса. Среди прочего упрощается процесс увольнения.
Скончались еще двое из пятерых раненых, которые были доставлены в больницы в тяжелом состоянии.
СМИ пишут, что рельсовый транспорт на канатной тяге перевернулся и врезался в дом из-за порванного троса.
Эксперты предполагают, что причиной блэкаута стало редкое атмосферное явление.
Чтобы они не переросли в беспорядки, вмешалась полиция. Для наведения порядка применили дубинки.
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