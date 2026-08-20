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Новости по тегу #Португалия

На севере Португалии бушуют крупные лесные пожары
20 августа 2026 08:52

На севере Португалии бушуют крупные лесные пожары

Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь
19 августа 2026 13:36

Делегация Португальской коммунистической партии прибыла в Беларусь

В Португалии сильные дожди затопили север страны
12 февраля 2026 08:05

В Португалии сильные дожди затопили север страны

Испания и Португалия переживают сильнейшее за последнее десятилетие наводнение
09 февраля 2026 06:20

Испания и Португалия переживают сильнейшее за последнее десятилетие наводнение

Последствия мощного шторма «Кристин» продолжают устранять в Португалии
03 февраля 2026 07:31

Последствия мощного шторма «Кристин» продолжают устранять в Португалии

Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы
29 января 2026 07:53

Мощный шторм в Португалии оставил без электричества около миллиона человек – есть жертвы

В Португалии проходят президентские выборы
18 января 2026 13:33

В Португалии проходят президентские выборы

Власти Португалии вводят трудовую реформу
12 сентября 2025 05:52

Власти Португалии вводят трудовую реформу

Число жертв аварии с фуникулёром в Лиссабоне выросло до 17
04 сентября 2025 10:49

Число жертв аварии с фуникулёром в Лиссабоне выросло до 17

Фуникулёр в Лиссабоне рухнул на землю с людьми – погибли 15 человек
04 сентября 2025 07:08

Фуникулёр в Лиссабоне рухнул на землю с людьми – погибли 15 человек

Энергоснабжение в Португалии и Испании восстановлено на 99% после масштабного блэкаута
29 апреля 2025 10:37

Энергоснабжение в Португалии и Испании восстановлено на 99% после масштабного блэкаута

В Лиссабоне марш сторонников ультраправой партии закончился стычками с антифашистами
30 сентября 2024 06:45

В Лиссабоне марш сторонников ультраправой партии закончился стычками с антифашистами