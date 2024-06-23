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В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения

23 июня 2024 17:27
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На неделе в Польше в силу вступили новые правила работы в такси. Еще весной Варшава решила ужесточить законодательство в этой сфере и ввела поправки, согласно которым иностранцы, работающие в такси, должны иметь польские водительские удостоверения.

В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения-1

Ожидаемо, что в первую очередь транспортная полиция проверяет русскоязычных жителей. В целом иностранцы занимают до 50 % штата польских операторов такси. А нововведение мгновенно ударило по рынку труда: из популярных приложений были исключены несколько тысяч водителей по всей стране, а стоимость проезда выросла вдвое.

В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения-4

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:
Большое беспокойство вызывает, например, волна увольнений на всяких заводах. Причем там не увольнения, там 10-20 человек, а эти увольнения на определенных предприятиях идут сотнями, а то и тысячами. Это пока еще ничего, но в конце года это может иметь большое значение для экономики и большое значение для, что немаловажно, общественного мнения.

В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения-7

Таких результатов добились польские власти, имея якобы благие намерения. Страна пытается защитить свой рынок, но дело не в том, что чиновники хотят помочь местным с трудоустройством. Просто политики рассчитывают на более дешевую рабочую силу. Речь, в частности, о гражданах Пакистана. А что касается белорусских эмигрантов, они остались без злотых в кармане. Необходимы польские права. Впрочем, катать пассажиров можно и нелегально. Но, если поймают, штраф может доходить до миллиона злотых. Такую цену придется заплатить иностранцам за работу в «свободной Польше».

# Трудоустройство # Мачей Вишневский # Новости Польши

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