В Польше таксистов-иностранцев обязали иметь местные водительские удостоверения

На неделе в Польше в силу вступили новые правила работы в такси. Еще весной Варшава решила ужесточить законодательство в этой сфере и ввела поправки, согласно которым иностранцы, работающие в такси, должны иметь польские водительские удостоверения.

Ожидаемо, что в первую очередь транспортная полиция проверяет русскоязычных жителей. В целом иностранцы занимают до 50 % штата польских операторов такси. А нововведение мгновенно ударило по рынку труда: из популярных приложений были исключены несколько тысяч водителей по всей стране, а стоимость проезда выросла вдвое.

Мачей Вишневский, главный редактор польского портала Strajk.eu:

Большое беспокойство вызывает, например, волна увольнений на всяких заводах. Причем там не увольнения, там 10-20 человек, а эти увольнения на определенных предприятиях идут сотнями, а то и тысячами. Это пока еще ничего, но в конце года это может иметь большое значение для экономики и большое значение для, что немаловажно, общественного мнения.