Действие перемирия между США и Ираном продлено еще на два месяца

Вашингтон и Тегеран предпочли сохранить хрупкое равновесие на Ближнем Востоке. По данным арабских СМИ, действие 60-дневного перемирия между США и Ираном продлено еще на 2 месяца и полностью повторяет параметры предыдущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные представители США и Ирана воздержались от комментариев по поводу опубликованных данных.

Стороны тем временем не планируют полноценные переговорные раунды. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран пока не принял окончательного решения о возобновлении прямого диалога с США. Он обвинил Вашингтон в систематическом нарушении меморандума. Более того, риторика вокруг стратегически важного Ормузского пролива вновь накалилась. Иран объявил о достижении с Маскатом отдельного соглашения по новому режиму судоходства в проливе.