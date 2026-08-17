Действие перемирия между США и Ираном продлено еще на два месяца

Вашингтон и Тегеран предпочли сохранить хрупкое равновесие на Ближнем Востоке. По данным арабских СМИ, действие 60-дневного перемирия между США и Ираном продлено еще на 2 месяца и полностью повторяет параметры предыдущего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальные представители США и Ирана воздержались от комментариев по поводу опубликованных данных.
Стороны тем временем не планируют полноценные переговорные раунды. Министр иностранных дел Ирана заявил, что Тегеран пока не принял окончательного решения о возобновлении прямого диалога с США. Он обвинил Вашингтон в систематическом нарушении меморандума. Более того, риторика вокруг стратегически важного Ормузского пролива вновь накалилась. Иран объявил о достижении с Маскатом отдельного соглашения по новому режиму судоходства в проливе.
Эсмаил Багаи, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана:
Переговоры между Ираном и Оманом продолжаются. Что касается текста совместного заявления, ведется обмен мнениями, и обе стороны пока показали, что намерены разработать механизм, который обеспечит интересы и опасения обеих сторон, одновременно учитывая соответствующие соображения, касающиеся международного судоходства. Небезопасность Ормузского пролива была навязана нам, региону и всему миру. Ее причиной была незаконная военная деятельность Америки и сионистского режима.
Тегеран отрицает политическую подоплеку переговоров с Оманом, называя их сугубо техническими. Однако в Вашингтоне это воспринимают как покушение на свои геополитические позиции. Трамп уже пригрозил Маскату военным ударом, если тот попытается вытеснить США из региона и лишить рычагов давления на Тегеран.