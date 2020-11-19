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В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах

19 ноября 2020 08:45
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Новости Польши. В Польше снова беспорядки. Акции протеста возобновились в Варшаве и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах-1

18 ноября сотни людей собрались у здания парламента, где рассматривался новый законопроект об абортах.

Он был предложен после вспышки общественного негодования в связи с решением Конституционного суда о запрете прерывания беременности.

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах-4

Граждане требовали дать женщинам право выбора, а также высказывали недовольство действиями властей в борьбе с коронавирусом. По их мнению, принятых мер недостаточно, а поддержка предпринимателей, которые терпят убытки, ничтожна.

В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах-7

Протестующие перекрывали дороги, блокируя движение, и требовали ухода правящей партии. Следившие за порядком правоохранители задержали несколько десятков митингующих. В планах активистов – массовая забастовка в стране с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов.

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# Акции протеста # Фотофакт

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