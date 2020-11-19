В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах

Новости Польши. В Польше снова беспорядки. Акции протеста возобновились в Варшаве и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 ноября сотни людей собрались у здания парламента, где рассматривался новый законопроект об абортах. Он был предложен после вспышки общественного негодования в связи с решением Конституционного суда о запрете прерывания беременности.