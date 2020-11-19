В Польше снова протестуют против нового законопроекта об абортах

Новости Польши. В Польше снова беспорядки. Акции протеста возобновились в Варшаве и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В Польше снова беспорядки. Акции протеста возобновились в Варшаве и других городах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
18 ноября сотни людей собрались у здания парламента, где рассматривался новый законопроект об абортах.
Он был предложен после вспышки общественного негодования в связи с решением Конституционного суда о запрете прерывания беременности.
Граждане требовали дать женщинам право выбора, а также высказывали недовольство действиями властей в борьбе с коронавирусом. По их мнению, принятых мер недостаточно, а поддержка предпринимателей, которые терпят убытки, ничтожна.
Протестующие перекрывали дороги, блокируя движение, и требовали ухода правящей партии. Следившие за порядком правоохранители задержали несколько десятков митингующих. В планах активистов – массовая забастовка в стране с участием разных компаний, отраслей и профсоюзов.
Читайте также:
В Польше начинается общенациональная женская забастовка. Акции протеста состоятся во многих городах страны
В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты
Премьер-министр Польши назвал протесты в стране актом агрессии и варварства