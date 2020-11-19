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Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником

19 ноября 2020 08:24
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Новости Монако. Национальный день Монако отмечают 19 ноября граждане княжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день в стране празднуют обретение независимости.

Эта дата имеет и еще одно важное значение: именно в этот день в 2005 году взошел на престол нынешний правящий князь.

Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником-1

Традиционно 19 ноября на главной площади страны проходит военный парад и торжественное шествие. На мероприятиях присутствуют все члены княжеской семьи, а также другие официальные лица. Завершаются празднества салютом.

Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником-4

Князя Монако Альбера II и жителей страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником-7

Президент Беларуси отметил, что рассчитывает на сохранение установленных в прошлые годы связей.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Альбер II # Фотофакт

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