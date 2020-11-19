Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником
Новости Монако. Национальный день Монако отмечают 19 ноября граждане княжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день в стране празднуют обретение независимости.
Эта дата имеет и еще одно важное значение: именно в этот день в 2005 году взошел на престол нынешний правящий князь.
Традиционно 19 ноября на главной площади страны проходит военный парад и торжественное шествие. На мероприятиях присутствуют все члены княжеской семьи, а также другие официальные лица. Завершаются празднества салютом.
Князя Монако Альбера II и жителей страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко.
Президент Беларуси отметил, что рассчитывает на сохранение установленных в прошлые годы связей.