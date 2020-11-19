Александр Лукашенко поздравил князя Монако Альбера II и жителей княжества с национальным праздником

Новости Монако. Национальный день Монако отмечают 19 ноября граждане княжества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день в стране празднуют обретение независимости.

Эта дата имеет и еще одно важное значение: именно в этот день в 2005 году взошел на престол нынешний правящий князь.