В Польше начинается общенациональная женская забастовка. Акции протеста состоятся во многих городах страны

Десятки жителей решили не выйти сегодня, 28 октября, на работу, чтобы в очередной раз высказать свое несогласие с запретом на аборты.

Новости Польши. В Польше стартует массовая общенациональная женская стачка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ожидается, что акции протеста состоятся во многих городах страны. Среди них Варшава, Краков и Вроцлав.

Напомним, согласно решению Конституционного Суда эту медицинскую процедуру теперь не разрешается делать даже в случае неизлечимой болезни плода.

Демонстрации не прекращаются в стране уже седьмые сутки и зачастую заканчиваются столкновениями с полицией. Активистов разгоняют с помощью слезоточивого газа.

По данным местных СМИ, ко всеобщей забастовке сегодня присоединятся также студенты некоторых вузов. На 30 октября намечен марш под лозунгом «На Варшаву!» Сотни демонстрантов со всех уголков страны намерены заблокировать столицу.