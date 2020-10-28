В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты

Новости Польши. В Польше координаторами протестов решили выступить представители оппозиционных партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их представители – женщины-депутаты – прервали заседание парламента, протестуя против закона о запрете абортов даже по причине патологии плода.
С криками «Это позор!» они обступили место лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Потребовалось вмешательство охранников.
Акции протеста не утихают в Польше уже несколько дней. На улицы выходят не только жители Варшавы, Кракова или Гданьска, но и совсем маленьких городков, где проживают всего несколько тысяч человек. Все митинги принимают форму маршей-прогулок, поскольку по нынешним правилам карантина массовые мероприятия запрещены.
На 28 октября запланирована общенациональная женская забастовка, а в пятницу, 30 октября, пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!»