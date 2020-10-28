В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты

Акции протеста не утихают в Польше уже несколько дней. На улицы выходят не только жители Варшавы, Кракова или Гданьска, но и совсем маленьких городков, где проживают всего несколько тысяч человек. Все митинги принимают форму маршей-прогулок, поскольку по нынешним правилам карантина массовые мероприятия запрещены.