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В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты

28 октября 2020 06:37
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Новости Польши. В Польше координаторами протестов решили выступить представители оппозиционных партий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их представители – женщины-депутаты – прервали заседание парламента, протестуя против закона о запрете абортов даже по причине патологии плода.

С криками «Это позор!» они обступили место лидера правящей партии Ярослава Качиньского. Потребовалось вмешательство охранников. 

В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты-1

Акции протеста не утихают в Польше уже несколько дней. На улицы выходят не только жители Варшавы, Кракова или Гданьска, но и совсем маленьких городков, где проживают всего несколько тысяч человек. Все митинги принимают форму маршей-прогулок, поскольку по нынешним правилам карантина массовые мероприятия запрещены.

В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты-4

В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты-6

На 28 октября запланирована общенациональная женская забастовка, а в пятницу, 30 октября, пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!»

В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты-9

В Польше женщины-депутаты прервали заседание парламента, протестуя против запрета на аборты-11

Протестующие со всей Польши намерены заблокировать столицу.

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# Акции протеста # Ярослав Качиньский # Фотофакт

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