Прямой эфир

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?

18 ноября 2020 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция протеста в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?-1

Выступая против законопроекта о «глобальной безопасности», на улицы города вышли сотни граждан. Возмущение жителей вызвала статья, запрещающая распространять фотографии или видео с правоохранителями при исполнении. Нарушителям данного правила грозит тюремный срок и крупный штраф в размере 45 тысяч евро.

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?-4

По мнению протестующих, этот законопроект сильно ударит по свободе слова в стране. Сторонники документа между тем утверждают, что закон призван защитить офицеров и их семьи от троллинга в интернете, а также преследований или нападений.

Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?-7

К вечеру демонстрация переросла в жесткие столкновения. Чтобы разогнать дебоширов, полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и водометы. Подобные демонстрации прошли также в Тулузе, Лионе, Марселе и других городах страны.

# Акции протеста # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине
18 ноября 2020 20:14

На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине

Рекордный рост случаев коронавируса за неделю. Число заболевших увеличилось на 4 миллиона
18 ноября 2020 19:07

Рекордный рост случаев коронавируса за неделю. Число заболевших увеличилось на 4 миллиона

Туриндустрия Индонезии с начала пандемии потеряла почти 7 млрд долларов
18 ноября 2020 16:22

Туриндустрия Индонезии с начала пандемии потеряла почти 7 млрд долларов