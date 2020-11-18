Жители Франции против законопроекта о «глобальной безопасности». Какая статья их не устраивает?

Новости Франции. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция протеста в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Жестким разгоном и задержаниями завершилась акция протеста в Париже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выступая против законопроекта о «глобальной безопасности», на улицы города вышли сотни граждан. Возмущение жителей вызвала статья, запрещающая распространять фотографии или видео с правоохранителями при исполнении. Нарушителям данного правила грозит тюремный срок и крупный штраф в размере 45 тысяч евро.
По мнению протестующих, этот законопроект сильно ударит по свободе слова в стране. Сторонники документа между тем утверждают, что закон призван защитить офицеров и их семьи от троллинга в интернете, а также преследований или нападений.
К вечеру демонстрация переросла в жесткие столкновения. Чтобы разогнать дебоширов, полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и водометы. Подобные демонстрации прошли также в Тулузе, Лионе, Марселе и других городах страны.