На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине

В мире нарастает недовольство жестким карантином. Усталость жителей от ограничений сменилась массовым гневом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние сутки на протест вышли граждане четырех стран. Самый ожесточенный митинг проходил в Берлине. Сотни активистов пытались прорваться к зданию парламента, где 18 ноября должны принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения.

Если документ все-таки вступит в силу, полномочия минздрава Германии существенно расширятся в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Местных жителей такая перспектива не устраивает. Они устали сидеть взаперти.