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На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине

18 ноября 2020 20:14
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В мире нарастает недовольство жестким карантином. Усталость жителей от ограничений сменилась массовым гневом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине-1

За последние сутки на протест вышли граждане четырех стран. Самый ожесточенный митинг проходил в Берлине. Сотни активистов пытались прорваться к зданию парламента, где 18 ноября должны принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения.

На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине-4

Если документ все-таки вступит в силу, полномочия минздрава Германии существенно расширятся в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Местных жителей такая перспектива не устраивает. Они устали сидеть взаперти.

На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине-7

Разойтись демонстранты не согласились, поэтому полицейские были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В ответ в них полетели бутылки, петарды и дымовые шашки. Арестованы 190 человек.

На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине-10

Многочисленные демонстрации состоялись также в Словакии и Чехии. Жители выступали против ограничения собраний и продления режима чрезвычайной ситуации. Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

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# Коронавирус # Фотофакт

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