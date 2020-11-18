На протесты против карантина вышли жители четырёх стран. Самый ожесточённый митинг – в Берлине

В мире нарастает недовольство жестким карантином. Усталость жителей от ограничений сменилась массовым гневом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В мире нарастает недовольство жестким карантином. Усталость жителей от ограничений сменилась массовым гневом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За последние сутки на протест вышли граждане четырех стран. Самый ожесточенный митинг проходил в Берлине. Сотни активистов пытались прорваться к зданию парламента, где 18 ноября должны принять новую редакцию закона об инфекционной защите населения.
Если документ все-таки вступит в силу, полномочия минздрава Германии существенно расширятся в плане возможных ограничительных мер при пандемии. Местных жителей такая перспектива не устраивает. Они устали сидеть взаперти.
Разойтись демонстранты не согласились, поэтому полицейские были вынуждены применить водометы и слезоточивый газ. В ответ в них полетели бутылки, петарды и дымовые шашки. Арестованы 190 человек.
Многочисленные демонстрации состоялись также в Словакии и Чехии. Жители выступали против ограничения собраний и продления режима чрезвычайной ситуации. Многие из них были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
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