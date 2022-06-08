ООН: 750 тысяч человек в мире уже умирают от голода

В мире продолжает расти число голодающих. По данным ООН, 750 тысяч человек уже буквально погибают от истощения. Еще десятки миллионов людей находятся на грани. Такие пугающие цифры были опубликованы в докладе организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно документу, большинство тех, кому нечего есть, проживают в странах Африки, Афганистане, Шри-Ланке и Сирии. Как отмечают эксперты ООН, сейчас продовольственный кризис в мире достиг самых крупных масштабов в нынешнем веке. Его причины – климатические изменения, экономический кризисы, пандемия коронавируса и вооруженные конфликты.

Так, ситуация в Украине спровоцировала повышение цен на продовольствие и топливо в глобальных масштабах. При этом, согласно прогнозам экспертов, в ближайшее время ситуация в мире обострится еще сильнее.