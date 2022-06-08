Отопительный сезон обойдётся в 1000 евро. В Литве дорожают дрова

В Литве дровяной бум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на дрова такие, что это уже чувствуют даже состоятельные граждане.

Стоимость выросла где-то в три раза. За 12 кубометров надо отдать более 400 евро. Это с трудом могут позволить себе люди, работающие и получающие хорошую зарплату, что уже говорить о пенсионерах. Но у них просто нет выхода. Им отопительный сезон обойдется более чем в 1 000 евро. В Литве еще много поселков без центрального отопления, и их жителей бросает в жар от перспектив замерзнуть предстоящей зимой. Продавцы дров входят в тяжелое положение людей и разрешают брать их в рассрочку.