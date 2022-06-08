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Отопительный сезон обойдётся в 1000 евро. В Литве дорожают дрова

08 июня 2022 21:12
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В Литве дровяной бум, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цены на дрова такие, что это уже чувствуют даже состоятельные граждане.  

Отопительный сезон обойдётся в 1000 евро. В Литве дорожают дрова-1

Стоимость выросла где-то в три раза. За 12 кубометров надо отдать более 400 евро. Это с трудом могут позволить себе люди, работающие и получающие хорошую зарплату, что уже говорить о пенсионерах. Но у них просто нет выхода. Им отопительный сезон обойдется более чем в 1 000 евро. В Литве еще много поселков без центрального отопления, и их жителей бросает в жар от перспектив замерзнуть предстоящей зимой. Продавцы дров входят в тяжелое положение людей и разрешают брать их в рассрочку.  

Отопительный сезон обойдётся в 1000 евро. В Литве дорожают дрова-4

Приходится выкручиваться и жителям Латвии. Пытаясь сэкономить на продуктах и других товарах, они готовы покупать их в соседних странах, например в Беларуси. Даже с учетом дороги это выйдет дешевле, чем в Латвии. Но с этим не согласно латвийское Министерство иностранных дел. Там 8 июня заявили, что, несмотря на безвизовый режим, который предоставляет Беларусь гражданам Латвии, надо запретить туда ездить. Выльется ли это в какой-то закон – покажет время.  

# Экономический кризис # Фотофакт

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