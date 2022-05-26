В Польше продукты подорожали на 20-50%, из-за этого люди стали совершать меньше покупок в магазинах

Инфляция в стране составила примерно 13 %. В то время как цены на продукты увеличились от 20 до 50 %. Больше всего подорожали молочные продукты, мясо и хлеб. В результате люди стали больше экономить, а в магазинах сильно снизились продажи. Еще тяжелее ситуация с топливом и электричеством. Эти две категории съедают большую часть бюджета любой семьи. Не сильно оптимистично настроены и эксперты. По их мнению, ситуация улучшится нескоро. Скорее всего, уже в следующем месяце инфляция превысит 14 %.

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