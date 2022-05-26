Прямой эфир

В Германии фермеры повышают цены на продукцию из-за увеличения расходов на корма и удобрения

26 мая 2022 07:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. Экономический бумеранг долетел до Германии. Там антироссийские санкции лишили немецких фермеров прибыли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Германии фермеры повышают цены на продукцию из-за увеличения расходов на корма и удобрения -1

Во-первых, в стране продолжают бить рекорды цены на топливо и электричество. Также выросли расходы на корма и удобрения. На этом фоне ожидается меньший урожай. В таких условиях немецким фермерам больше ничего не остается, кроме как поднять цены на продукцию. Других вариантов покрыть все эти расходы просто нет. Вот только это ударит по кошелькам обычных людей, которые и так живут в режиме экономии.  

# Экономический кризис # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша купит ещё шесть ракетных установок у США за почти 5 млрд долларов
26 мая 2022 06:54

Польша купит ещё шесть ракетных установок у США за почти 5 млрд долларов

Шведы показали электрический грузовик, которому не нужен водитель
25 мая 2022 21:32

Шведы показали электрический грузовик, которому не нужен водитель

Немцы не хотят тратить деньги на покупки. Результаты исследования экономистов
25 мая 2022 21:30

Немцы не хотят тратить деньги на покупки. Результаты исследования экономистов