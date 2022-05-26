В Германии фермеры повышают цены на продукцию из-за увеличения расходов на корма и удобрения

Во-первых, в стране продолжают бить рекорды цены на топливо и электричество. Также выросли расходы на корма и удобрения. На этом фоне ожидается меньший урожай. В таких условиях немецким фермерам больше ничего не остается, кроме как поднять цены на продукцию. Других вариантов покрыть все эти расходы просто нет. Вот только это ударит по кошелькам обычных людей, которые и так живут в режиме экономии.