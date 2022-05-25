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Немцы не хотят тратить деньги на покупки. Результаты исследования экономистов

25 мая 2022 21:30
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Новости Германии. Немцы по-прежнему не хотят тратить деньги на покупки. Об этом свидетельствуют результаты исследования экономистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы не хотят тратить деньги на покупки. Результаты исследования экономистов-1

Индекс потребительского настроения жителей Германии по-прежнему остается очень низким. Несмотря на то, что правительство заверяет, что экономика страны хоть чуть-чуть, но поднимается. Но похоже, люди не очень этому верят, так как ценники в магазинах по-прежнему их пугают. Растущий уровень инфляции подорвал доверие к власти и моральный дух самих покупателей. По результатам опроса, в котором участвовали около 2 000 немцев, уровень потребительского настроения упал до рекордного уровня – минус 26,6 пункта.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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