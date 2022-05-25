Немцы не хотят тратить деньги на покупки. Результаты исследования экономистов

Индекс потребительского настроения жителей Германии по-прежнему остается очень низким. Несмотря на то, что правительство заверяет, что экономика страны хоть чуть-чуть, но поднимается. Но похоже, люди не очень этому верят, так как ценники в магазинах по-прежнему их пугают. Растущий уровень инфляции подорвал доверие к власти и моральный дух самих покупателей. По результатам опроса, в котором участвовали около 2 000 немцев, уровень потребительского настроения упал до рекордного уровня – минус 26,6 пункта.

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