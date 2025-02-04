В Польше неизбежен глубокий демографический кризис

Эксперты отмечают, что так мало детей не рождалось со времен Второй мировой войны. По данным статистики, к 2060 году население Польши сократится на 7 миллионов человек. Наибольшее влияние на ситуацию оказывает рост смертности. С начала девяностых годов польские женщины не рожали достаточно детей, чтобы обеспечить смену поколений. Компания – производитель игрушек пыталась спасти себя много раз. Были приостановлены расходы на маркетинг, уволены многие сотрудники, внедрена новая операционная модель. Но ничего из этого не помогло – детей меньше, игрушки не нужны.