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Британские СМИ: страны ЕС могут рассмотреть возможность высылки беженцев

04 февраля 2025 07:28
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Страны Европейского Союза могут рассмотреть возможность высылки беженцев. Об этом пишет издание «Таймс», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Британские СМИ: страны ЕС могут рассмотреть возможность высылки беженцев-2

Все больше европейских государств начинают считать, что Конвенция ООН о беженцах, подписанная 144 странами в 1951 году, не отвечает современным вызовам. «Отсутствие альтернатив для подачи заявлений на получение международной защиты и необходимость соблюдения принципа не высылки безусловно требуют внимательного обсуждения», – отмечается в документе, предложенном Польшей для обсуждения среди министров иностранных дел стран Евросоюза. Европа испытывает трудности с увеличившимся потоком беженцев – только в прошлом году государства объединения получили более миллиона заявлений на предоставление убежища. Кроме того, недовольство граждан нынешней властью усилило влияние националистических и радикально-популистских партий по всему континенту. 

# Международная политика # ООН

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