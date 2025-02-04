Британские СМИ: страны ЕС могут рассмотреть возможность высылки беженцев

Все больше европейских государств начинают считать, что Конвенция ООН о беженцах, подписанная 144 странами в 1951 году, не отвечает современным вызовам. «Отсутствие альтернатив для подачи заявлений на получение международной защиты и необходимость соблюдения принципа не высылки безусловно требуют внимательного обсуждения», – отмечается в документе, предложенном Польшей для обсуждения среди министров иностранных дел стран Евросоюза. Европа испытывает трудности с увеличившимся потоком беженцев – только в прошлом году государства объединения получили более миллиона заявлений на предоставление убежища. Кроме того, недовольство граждан нынешней властью усилило влияние националистических и радикально-популистских партий по всему континенту.