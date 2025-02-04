Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной

Американский лидер Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Он заявил, что необходимо прекратить эту «нелепую войну». Также Трамп заявил, что конфликт в Украине не был бы начат, если бы президентом был он, а не Джо Байден, и обещал разрешить кризис за 24 часа в том случае, если его переизберут.

Государственный секретарь Марко Рубио пояснил, что для этого понадобится «тяжелая дипломатическая работа». На минувшей неделе Трамп заявил, что у него были «очень серьезные» дискуссии с Россией и упомянул о возможных переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.