Прямой эфир

Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной

04 февраля 2025 07:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Американский лидер Дональд Трамп заявил о существенном прогрессе в разрешении конфликта между Россией и Украиной. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп сообщил о прогрессе в переговорах с РФ и Украиной-1

Фото: x.com_White House

Он заявил, что необходимо прекратить эту «нелепую войну». Также Трамп заявил, что конфликт в Украине не был бы начат, если бы президентом был он, а не Джо Байден, и обещал разрешить кризис за 24 часа в том случае, если его переизберут.

Государственный секретарь Марко Рубио пояснил, что для этого понадобится «тяжелая дипломатическая работа». На минувшей неделе Трамп заявил, что у него были «очень серьезные» дискуссии с Россией и упомянул о возможных переговорах с лидером РФ Владимиром Путиным.

# Дональд Трамп

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии растёт уровень безработицы
04 февраля 2025 06:41

В Латвии растёт уровень безработицы

ВОЗ находится в режиме жёсткой экономии из-за позиции США
04 февраля 2025 06:34

ВОЗ находится в режиме жёсткой экономии из-за позиции США

В Вашингтоне ликвидируют USAID по решению администрации Трампа
03 февраля 2025 19:44

В Вашингтоне ликвидируют USAID по решению администрации Трампа