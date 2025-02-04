По данным местных СМИ, к концу прошлого года без работы оказались более 46 тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что количество вакансий в стране в три раза меньше чем безработных. Хуже всего приходится специалистам в сфере продаж и логистики. Так, за 24-й год из-за антироссийских санкций и частичной блокировки торговли рабочие места потеряли около 3 тысяч человек. Но еврочиновники продолжают игнорировать проблемы граждан ЕС, из-за чего растет социальное неравенство и усиливается напряженность в обществе.