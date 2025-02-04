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В Латвии растёт уровень безработицы

04 февраля 2025 06:41
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В Латвии рынок труда переживает не лучшие времена. Жители страны жалуются на дефицит рабочих мест с достойной зарплатой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Латвии растёт уровень безработицы-2

По данным местных СМИ, к концу прошлого года без работы оказались более 46 тысяч человек. Ситуация осложняется тем, что количество вакансий в стране в три раза меньше чем безработных. Хуже всего приходится специалистам в сфере продаж и логистики. Так, за 24-й год из-за антироссийских санкций и частичной блокировки торговли рабочие места потеряли около 3 тысяч человек. Но еврочиновники продолжают игнорировать проблемы граждан ЕС, из-за чего растет социальное неравенство и усиливается напряженность в обществе.

# Кризис в ЕС

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