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В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом

04 ноября 2020 09:11
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Пандемия бьет очередные антирекорды. За минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в мире возросло более чем на 3 миллиона 300 тысяч человек. Это самый высокий показатель с момента вспышки заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом-1

Сложная эпидобстановка складывается в Европе, где уже инфицированы более 11 миллионов жителей. На фоне сильнейшего всплеска заболеваемости власти многих стран продолжают ужесточать меры блокировки.

Карантинный режим с этой недели действует в Бельгии, Германии, Ирландии, Нидерландах и Франции.

В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом-4

В Грузии с 4 ноября вводят тотальный масочный режим. С этого дня жители должны надевать средства защиты как в помещениях, так и на улице. Нарушителям грозит штраф в размере около 7 долларов. Как минимум до 25 ноября учебный процесс в стране перешел в дистанционный формат. Кроме того, на всей территории Грузии ограничили работу ресторанов: теперь заведения должны закрываться не позднее 10 вечера.  

В мире зафиксирован самый высокий недельный прирост заражённых коронавирусом-7

Уже 5 ноября строгий карантин начнет действовать и в Англии. В этой части Соединенного Королевства на четыре недели прекратят работу рестораны и непродовольственные магазины. Ограничения продлятся как минимум до 2 декабря.  

# Коронавирус # Фотофакт

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