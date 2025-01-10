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В Польше на военные сборы призовут более 230 тысяч человек

10 января 2025 07:25
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Польша готовит население к боевым действиям. В стране планируется масштабный призыв на военные сборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше на военные сборы призовут более 230 тысяч человек-2

Как сообщили в Минобороны, в ближайшее время повестки получат более 230 тысяч молодых поляков. В Вооруженные силы призовут и женщин. Пока это коснется тех, кто имеет специальность, которая может пригодиться в случае кризисной ситуации. Но скоро в строй могут встать и те, кто имеет гражданские профессии. Кроме того, в Польше развернута рекламная кампания, призывающая жительниц страны добровольно вступить в армейские подразделения.

# Международная политика # Новости Польши # Вооруженные силы # Армия

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