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В Польше инфляция приблизилась к 16%, жители страны едут за покупками в Беларусь

24 июля 2022 08:39
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Новости Польши. Все больше инфляция ускоряется и в Польше. В июне она приблизилась к 16 процентам, хотя по прогнозам аналитиков таких значений показатель должен был достичь только в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Польше инфляция приблизилась к 16%, жители страны едут за покупками в Беларусь -1

Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь. Огромные очереди на выезд в нашу страну наблюдаются с пятницы, 22 июля. Очевидцы пишут, что жители соседнего государства готовы проводить в дороге несколько суток, чтобы купить белорусские продукты. Напомним, с 1 июля для польских граждан Беларусь ввела безвизовый режим, чем активно и пользуются наши соседи.  

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# Экономический кризис # Новости Польши # Фотофакт

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