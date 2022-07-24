В Польше инфляция приблизилась к 16%, жители страны едут за покупками в Беларусь

Новости Польши. Все больше инфляция ускоряется и в Польше. В июне она приблизилась к 16 процентам, хотя по прогнозам аналитиков таких значений показатель должен был достичь только в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Все больше инфляция ускоряется и в Польше. В июне она приблизилась к 16 процентам, хотя по прогнозам аналитиков таких значений показатель должен был достичь только в августе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Страх голодной зимы гонит поляков за покупками в Беларусь. Огромные очереди на выезд в нашу страну наблюдаются с пятницы, 22 июля. Очевидцы пишут, что жители соседнего государства готовы проводить в дороге несколько суток, чтобы купить белорусские продукты. Напомним, с 1 июля для польских граждан Беларусь ввела безвизовый режим, чем активно и пользуются наши соседи.
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