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Польше грозят серьёзные проблемы из-за эмбарго на российский уголь

23 июля 2022 12:52
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Новости Польши. Польше грозят серьезные проблемы с отоплением домов из-за ввода эмбарго на российский уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал бывший министр экономики Януш Штайнхофф.

Польше грозят серьёзные проблемы из-за эмбарго на российский уголь-1

Принятое Варшавой решение политик назвал безрассудством. По его мнению, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС. Хотя запрет на импорт российского угля начнет действовать лишь с августа, трудности уже очевидны. Во-первых, польские власти поставили под удар своих же предпринимателей, которые занимались импортом.  

Польше грозят серьёзные проблемы из-за эмбарго на российский уголь-4

Во-вторых, пострадают обычные люди, которые используют уголь для обогрева жилья. А это более 5,5 миллиона домохозяйств. В итоге одних ждет банкротство, других – непомерные счета за твердое топливо.  

# Кризис в ЕС # Новости Польши # Фотофакт

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