Польше грозят серьёзные проблемы из-за эмбарго на российский уголь

Новости Польши. Польше грозят серьезные проблемы с отоплением домов из-за ввода эмбарго на российский уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал бывший министр экономики Януш Штайнхофф.
Новости Польши. Польше грозят серьезные проблемы с отоплением домов из-за ввода эмбарго на российский уголь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее заявление сделал бывший министр экономики Януш Штайнхофф.
Принятое Варшавой решение политик назвал безрассудством. По его мнению, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС. Хотя запрет на импорт российского угля начнет действовать лишь с августа, трудности уже очевидны. Во-первых, польские власти поставили под удар своих же предпринимателей, которые занимались импортом.
Во-вторых, пострадают обычные люди, которые используют уголь для обогрева жилья. А это более 5,5 миллиона домохозяйств. В итоге одних ждет банкротство, других – непомерные счета за твердое топливо.