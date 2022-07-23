Польше грозят серьёзные проблемы из-за эмбарго на российский уголь

Принятое Варшавой решение политик назвал безрассудством. По его мнению, стране следовало бы координировать свои действия с другими странами ЕС. Хотя запрет на импорт российского угля начнет действовать лишь с августа, трудности уже очевидны. Во-первых, польские власти поставили под удар своих же предпринимателей, которые занимались импортом.