В Британии продолжается рост цен, эксперты назвали это «кризисом жизни»

По данным Управления национальной статистики, объем товаров, приобретенных в прошлом месяце, упал на шесть процентов по сравнению с 2021 годом. Снижение покупательской способности привело к убыткам в торговле. «Кризис жизни» – так охарактеризовали ситуацию эксперты – связан с инфляцией. В июне показатель снова увеличился. Наибольший рост цен был отмечен на молоко, сыр и яйца, также выросли цены на овощи, мясо и готовые блюда. Таким образом, жизнь англичан становится все дороже. В связи с чем крупнейшие британские профсоюзы призвали правительство к повышению заработной платы, чтобы помочь работникам.