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В Британии продолжается рост цен, эксперты назвали это «кризисом жизни»

24 июля 2022 08:15
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Новости Великобритании. Британцам все тяжелее угнаться за ценами. Жители Королевства значительно сократили расходы на еду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Британии продолжается рост цен, эксперты назвали это «кризисом жизни»-1

По данным Управления национальной статистики, объем товаров, приобретенных в прошлом месяце, упал на шесть процентов по сравнению с 2021 годом. Снижение покупательской способности привело к убыткам в торговле. «Кризис жизни» – так охарактеризовали ситуацию эксперты – связан с инфляцией. В июне показатель снова увеличился. Наибольший рост цен был отмечен на молоко, сыр и яйца, также выросли цены на овощи, мясо и готовые блюда. Таким образом, жизнь англичан становится все дороже. В связи с чем крупнейшие британские профсоюзы призвали правительство к повышению заработной платы, чтобы помочь работникам.  

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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