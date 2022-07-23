В Польше острая нехватка сахара. Введён лимит на продажу – не более 10 кг на человека

Новости Польши. В Польше возник острый дефицит сахара. Он исчез с полок как мелких, так и крупных магазинов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем даже в самой Варшаве, чего никогда не было.

Если его вдруг и завозят, то поляки его мгновенно раскупают. Торговые сети даже были вынуждены ввести лимит на продажу – не более 10 килограммов в одни руки. Этому удивляются и сами продавцы. С такой ситуацией они еще не сталкивались. В качестве одной из версий происходящего назван сезон варки варенья. Хотя в прошлые годы сахара в этот период хватало. В руководстве крупных торговых сетей возникший дефицит списывают на внешние обстоятельства: нехватка тары и водителей грузовиков. А также высокие тарифы на перевозку. Дело дошло до того, что местные СМИ стали печатать рецепты производства сахара в домашних условиях.

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