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В Польше молодёжь требует убрать украинские флаги с общественного транспорта

21 июля 2022 11:19
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Новости Польши. Во Вроцлаве польская молодежь устроила акцию протеста из-за украинских флагов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Польше молодёжь требует убрать украинские флаги с общественного транспорта-1

Люди недовольны повсеместным размещением символики другого государства. Организатором акции является молодежная партия «Конфедерация польской короны». По мнению участников протеста, такими решениями польское правительство уничтожает независимость страны. Чтобы выразить свое недовольство, демонстранты собрались перед зданием муниципального транспортного предприятия. Молодежные активисты предложили подать петицию, чтобы на общественном транспорте вместо украинских флагов появились польские. Кроме того, демонстранты требуют от правительства собственных решений, а не выполнения указов брюссельских еврочиновников.

Для урегулирования вопроса на встречу к демонстрантам вышел глава местного муниципального автотранспортного предприятия. По его словам, размещение украинского флага согласовано с мэром города. А в кабинете самого чиновника также висят флаги Польши, Украины и Евросоюза. Вот только непонятно, какой из этих флагов в приоритете.

# Международная политика # Новости Польши # Фотофакт

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