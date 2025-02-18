В Польше более 9 тысячи сотрудников почты могут потерять работу из-за кризиса

Польские предприятия стали жертвой неэффективной, если не сказать провальной экономической политики правительства. Для того, чтобы выжить в нынешних тяжелых условиях они вынуждены освобождаться от рабочей силы. О массовых увольнениях объявил почтовый оператор Польши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работу в одночасье могут потерять более 9 тысяч человек. В знак протеста сотрудники компании захватили офис предприятия и начали забастовку. Они требуют остановить программу сокращения и повысить зарплаты. Сейчас примерно 80 % работников почты получают минимальную заработную плату, но даже базовый минимум на почте ниже национального – примерно на 200 злотых. Это почти 50 евро. Однако добиться своих требований сотрудники вряд ли смогут. Так как у почтового оператора нет денег. По словам главы компании в 2023 году убытки составили 700 миллионов злотых, это 170 миллионов евро.

Себастьян Микош, генеральный директор государственной почтовой компании (Польша): Мы достигли края. Ситуация в компании драматична. У нас возникла ситуация, когда нам приходилось использовать кредит для выплаты зарплаты. И положение в этом году не становится лучше. Следовательно, чтобы оставаться на плаву, почтовому отделению приходится сокращать занятость на целых 15 %.

Шантажом работодатели заставляли подписывать договор о добровольном увольнении, а тем, кто не захочет угрожали уволить за невыполнение требований начальства.

Я не знаю куда мне идти если меня уволят. Я 20 лет проработал на почте и не представляю, что мне делать дальше. Что я еще могу.

В январе компания приняла решение сократить штат сотрудников. Впрочем, почта Польши не одинока в своих проблемах. Все чаще экономические трудности возникают у крупных предприятий. Так из-за отсутствия контрактов – военный авиационный завод в польском Быдгоще каждый месяц увольняет по 20 человек.