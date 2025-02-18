Лавров: США могут помочь в вопросе мирного урегулирования украинского кризиса

Внимание мировой общественности приковано к Эр-Рияду, где начались переговоры представителей России и США. Эксперты осторожны в каких-либо прогнозах, однако возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном – уже хороший знак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии. Делегации сторон возглавляют министры иностранных дел. Как ранее заявили в Кремле, встреча будет посвящена прежде всего восстановлению комплекса российско-американских отношений. Однако помимо этого в повестке фигурирует и вопрос мирного урегулирования украинского кризиса. По мнению главы российского МИД, США могут помочь в этом вопросе. Ведь Вашингтон играет главную роль в конфликте с его начала. Сами переговоры длятся уже несколько часов. Ожидается, что после завершения встречи – Сергей Лавров пообщается с представителями СМИ.