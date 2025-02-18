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Илон Маск намерен отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс

18 февраля 2025 10:36
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Путешествие между Землей и Марсом будет возможно раз в 26 месяцев, и ближайшая возможность представится в следующем ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

Илон Маск намерен отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс-1

Фото: изображение сгенерировано ИИ

Если все пройдет по плану, SpaceX пошлет на Марс корабли с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok AI. По словам преподавателя МФТИ Александра Родина, настоящее исследование Марса будет продолжаться с помощью роботов в рамках американской научной программы. Он полагает, что наибольшего успеха в освоении космоса удастся достичь как раз с помощью автономных роботизированных систем.

# Наука

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