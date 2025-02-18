Илон Маск намерен отправить роботов с искусственным интеллектом на Марс

Путешествие между Землей и Марсом будет возможно раз в 26 месяцев, и ближайшая возможность представится в следующем ноябре. Об этом пишет РИА Новости.

Если все пройдет по плану, SpaceX пошлет на Марс корабли с автономными роботами и искусственным интеллектом Grok AI. По словам преподавателя МФТИ Александра Родина, настоящее исследование Марса будет продолжаться с помощью роботов в рамках американской научной программы. Он полагает, что наибольшего успеха в освоении космоса удастся достичь как раз с помощью автономных роботизированных систем.