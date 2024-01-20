В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва

На протесты во Франции вышли не только фермеры. Митингуют в столице и правоохранители. Чего хотят полицейские и как связан рост социального недовольства французов с предстоящей Олимпиадой в Париже?

Чуть более полугода остается до летних Олимпийских игр во Франции. Готов ли Париж встречать гостей и почему главный спортивный старт сезона под угрозой срыва?

Столица, безусловно, визитная карточка страны. И во Франции хотят, чтобы она была премиальной. Ради этого готовы на все. Первым делом власти «зачистили» улицы, избавившись от бездомных. Чтобы они не мозолили глаза приезжим, их просто выселили за черту города, а их палаточные лагеря ликвидировали.

Теперь эти люди населяют другие регионы страны. Решение властей вызвало недовольство французов. У штаб-квартиры оргкомитета Игр прошла акция протеста. А больше 70 неправительственных организаций направили письмо властям с осуждением так называемой «социальной чистки».