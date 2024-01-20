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В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва

20 января 2024 16:43
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На протесты во Франции вышли не только фермеры. Митингуют в столице и правоохранители. Чего хотят полицейские и как связан рост социального недовольства французов с предстоящей Олимпиадой в Париже?

Марина Кишкурно анализирует происходящее.

В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва-1

Чуть более полугода остается до летних Олимпийских игр во Франции. Готов ли Париж встречать гостей и почему главный спортивный старт сезона под угрозой срыва?

Столица, безусловно, визитная карточка страны. И во Франции хотят, чтобы она была премиальной. Ради этого готовы на все. Первым делом власти «зачистили» улицы, избавившись от бездомных. Чтобы они не мозолили глаза приезжим, их просто выселили за черту города, а их палаточные лагеря ликвидировали.

Теперь эти люди населяют другие регионы страны. Решение властей вызвало недовольство французов. У штаб-квартиры оргкомитета Игр прошла акция протеста. А больше 70 неправительственных организаций направили письмо властям с осуждением так называемой «социальной чистки».

В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва-4

Впрочем, надо сказать, что чистка стране не помешает – только вот избавляться нужно не от людей, а от насекомых. В частности, от клопов, которые доставили очень большие проблемы. Эти паразиты едва не лишили Францию долгожданного дохода, заполонив дома, отели и даже общественный транспорт. Власти даже были вынуждены закрыть некоторые учреждения образования. При этом в правительстве по-прежнему уверяют, что поводов для беспокойства нет.

В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва-7

Орельен Руссо, экс-министр здравоохранения Франции:
Я понимаю, что появление клопов в доме превращает жизнь в настоящий ад, но это не повод для эмоций, у нас нет нашествия паразитов.

Чересчур спокойный Руссо проработал в Минздраве недолго и месяц назад подал в отставку, так и не решив проблему.

В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва-10

Цены на гостиницы в Париже выросли в три раза. В результате даже самые скромные отели столицы – теперь дорогое удовольствие. И это только начало, уверены риелторы. По мере приближения Олимпиады стоимость аренды жилья может увеличиться на 500 %.

В Париже «избавились» от бездомных, паразиты захватили город – Олимпиада под угрозой срыва-13

Действительно, к Олимпиаде в Париже дорожает все. На этом фоне на прибавку к зарплате рассчитывают полицейские столицы. Они требуют дополнительный бонус в размере 2 тысяч евро в связи с тем, что работы на время Игр станет значительно больше.

Подробности смотрите в видео.

# Олимпиада 2024 # Марина Кишкурно # Новости Франции

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