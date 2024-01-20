Подоляк: ситуация на фронте тяжелая, несмотря на зиму

Обстановка в зоне спецоперации остается непростой, бои идут, несмотря на зиму, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что интенсивность боевых действий сохраняется высокой вне зависимости от погодных условий. Подоляк выразил опасения, что без достаточной финансовой и военной помощи со стороны Запада зона конфликта может расшириться.

Россия, в свою очередь, заявляет, западная помощь ВСУ не влияет на ход боевых действий и лишь усугубляет конфликт. Москва выразила протест в связи с поставками оружияУкраине, отправив ноту странам НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы с вооружением для ВСУ могут стать целью для российских Вооруженных сил. Представитель президента России Дмитрий Песков отметил, что перенасыщение Украины западным оружием не содействует успеху переговорного процесса между Россией и Украиной и может иметь негативные последствия.