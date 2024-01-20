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Корабли вынуждены выбирать более длинные маршруты из-за боязни нападения хуситов

20 января 2024 16:42
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На Ближнем Востоке эксперты отмечают растущую напряженность. Вовлеченными в конфликт становятся все больше стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Корабли вынуждены выбирать более длинные маршруты из-за боязни нападения хуситов-1

Накаленная обстановка послужила поводом для ряда государств проверить боеспособность своих армий. Так, Иран провел учения по противовоздушной обороне.

Во вторник, 16 января, Иран нанес ракетный удар по лагерю сторонников независимости Белуджистана. Ответ Пакистана был зеркальным. Страны имеют историю непростых отношений, но оба сигнализировали о желании снизить напряженность после ударов на этой неделе.

Корабли вынуждены выбирать более длинные маршруты из-за боязни нападения хуситов-4

А вот в Красном море градус только повышается, что влечет и серьезные экономические последствия. Из-за боязни попасть под огонь хуситов корабли вынуждены выбирать более длинные маршруты. Задержка поставок товаров неизбежна. Аналитики на этом фоне прогнозируют рост инфляции в ЕС.

# Международная политика

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