Корабли вынуждены выбирать более длинные маршруты из-за боязни нападения хуситов

На Ближнем Востоке эксперты отмечают растущую напряженность. Вовлеченными в конфликт становятся все больше стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накаленная обстановка послужила поводом для ряда государств проверить боеспособность своих армий. Так, Иран провел учения по противовоздушной обороне. Во вторник, 16 января, Иран нанес ракетный удар по лагерю сторонников независимости Белуджистана. Ответ Пакистана был зеркальным. Страны имеют историю непростых отношений, но оба сигнализировали о желании снизить напряженность после ударов на этой неделе.