Германский журналист Пауль Ронцхаймер, посетив Киев и общаясь с украинскими военными, заявил, что армия Украины оказалась в сложной обстановке в связи с усталостью солдат и отсутствием боеприпасов для борьбы с российскими войсками. Об этом пишет РИА Новости.

«Такую мрачную ситуацию [на фронте ВСУ – прим.ред.], как в эти дни, я редко видел», — признался он.

Ронцхаймер подчеркнул, что украинские военные, которые находятся на передовой уже два года, измотаны, а нехватка боеприпасов ставит их в сложную ситуацию.

Ронцхаймер также заметил, что российская армия продолжает наступление. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский выразил обеспокоенность нехваткой беспилотников и снарядов в стране.