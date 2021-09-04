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В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября

04 сентября 2021 15:38
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду, столбик термометра здесь покажет +30 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет без осадков, температура воздуха +22 °C. В Риме до +31 °C, также без осадков. В Мадриде воздух прогреется до +30 °C.

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября-1

В столице Болгарии ожидается +23 °C, возможен дождь. В Анкаре солнечно, температура воздуха +22 °C. В Афинах обещают +26 °C.

В сентябре ждем первые заморозки. Прогноз погоды в Беларуси на неделю

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября-4

В Прибалтике осень ощущается больше. В Риге и Вильнюсе прогнозируют +15 °C, без осадков. В Варшаве, как ожидается, столбики термометров поднимутся до +18 °C.

В Париже +30°C, в Москве +11°C. Погода в Европе на неделю с 6 по 12 сентября-7

В Киеве будет солнечно, но уже +15 °C. А в Москве столбики термометров покажут всего +11 °C.

# Погода # Юлия Самусенко # Фотофакт

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