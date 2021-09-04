Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек

Успех боевики отметили беспорядочной стрельбой. Стреляли в Кабуле. В результате 17 человек погибли, более 40 получили ранения. Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Большинство раненых – мирные жители.

Тем временем в США заявили, что готовы принять не менее 50 тысяч афганских беженцев. На сегодня уже около 25 тысяч человек переправлены в Штаты, где им предоставлено все необходимое. Страны ЕС массово встретить афганских беженцев отказались.