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Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек

04 сентября 2021 15:04
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Новости Афганистана. Талибы захватили Панджшер – последний неподконтрольный движению район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек-1

Успех боевики отметили беспорядочной стрельбой. Стреляли в Кабуле. В результате 17 человек погибли, более 40 получили ранения. Пострадавшие продолжают поступать в больницы. Большинство раненых – мирные жители. 

Талибы захватили последний район в Афганистане. Погибли 17 человек-4

Тем временем в США заявили, что готовы принять не менее 50 тысяч афганских беженцев. На сегодня уже около 25 тысяч человек переправлены в Штаты, где им предоставлено все необходимое. Страны ЕС массово встретить афганских беженцев отказались.

# Международная политика # Фотофакт

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