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Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек

04 сентября 2021 15:27
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Новости Новой Зеландии. Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек-1

3 сентября неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Он был застрелен полицейскими на месте. Позже власти страны сообщили, что мужчина связан с «Исламским государством», а его действия назвали террористической атакой.

Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек-4

Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете. Подробнее здесь.

Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек-7

Известно, что злоумышленник уже отбывал наказание за попытку нападения на сотрудников полиции и освободился только в июле 2021 года. Имя нападавшего не называется.

# Теракт # Фотофакт

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