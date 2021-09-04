Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до 7 человек

Новости Новой Зеландии. Количество пострадавших от теракта в Новой Зеландии выросло до семи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 сентября неизвестный напал с ножом на посетителей супермаркета. Он был застрелен полицейскими на месте. Позже власти страны сообщили, что мужчина связан с «Исламским государством», а его действия назвали террористической атакой.

Теракт в Новой Зеландии: мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете. Подробнее здесь.