О возобновлении полётов в Кабул объявили Пакистанские авиалинии и гуманитарная служба ООН

Новости Афганистана. В Афганистане возобновились внутренние авиарейсы и открываются аэропорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый после прихода талибов вылет совершил 3 сентября самолет афганской авиакомпании. Ее официальный представитель заявил, что получил на это разрешение от «Талибана».