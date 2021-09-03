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О возобновлении полётов в Кабул объявили Пакистанские авиалинии и гуманитарная служба ООН

03 сентября 2021 12:40
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Новости Афганистана. В Афганистане возобновились внутренние авиарейсы и открываются аэропорты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

О возобновлении полётов в Кабул объявили Пакистанские авиалинии и гуманитарная служба ООН-1

Первый после прихода талибов вылет совершил 3 сентября самолет афганской авиакомпании. Ее официальный представитель заявил, что получил на это разрешение от «Талибана». 

О возобновлении полётов в Кабул объявили Пакистанские авиалинии и гуманитарная служба ООН-4

О возобновлении полетов в Кабул объявили сегодня Пакистанские авиалинии и гуманитарная служба ООН. 

# Международная политика # Фотофакт

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