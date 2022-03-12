Конашенков: «С начала операции выведен из строя 3491 объект военной инфраструктуры Украины»

Силы ДНР и ЛНР при поддержке российской армии продолжают наступательные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что уже почти 80 % территории Луганской области находится под контролем ЛНР. Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. В результате повреждены поликлиника и дом-интернат. Имеются ли пострадавшие – пока не известно. За сутки ВСУ применили почти 500 единиц боеприпасов. Во многих городах Украины минувшей ночью, да и утром 12 марта была объявлена воздушная тревога и слышны взрывы. Речь идет о более чем 25 городах, включая Киев и Львов. Российской армии удалось вывести из строя военный аэродром и главный центр разведки украинских военных.

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:

Всего с начала операции выведен из строя 3 491 объект военной инфраструктуры Украины. Уничтожено: 123 беспилотных летательных аппаратов, 1127 танков и других боевых бронированных машин, 115 реактивных систем залпового огня, 423 орудия полевой артиллерии и минометов, 934 единицы специальной военной автомобильной техники.

В результате обстрелов со стороны ВСУ более полутора тысяч человек в ДНР остались без энергоснабжения. Во многих городах нет отопления, света, связи и даже воды. В таких условиях российская армия продолжает доставлять гуманитарную помощь в пострадавшие районы. Солдаты раздают еду, питьевую воду, медикаменты и теплую одежду.