В Пакистане наводнение стало причиной смерти более тысячи человек

Новости Пакистана. Жители Пакистана просят помощи у мирового сообщества. Наводнения унесли жизни больше тысячи человек, примерно треть территории страны находится под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По масштабам бедствие назвали крупнейшим в истории государства. Всего стихия затронула свыше 33 миллионов человек. Уничтожены и разрушены более 900 тысяч домов: их обитатели остались без крыши над головой. В связи с жертвами наводнения в Пакистане соболезнования президенту этой страны выразил Александр Лукашенко.