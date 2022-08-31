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В Пакистане наводнение стало причиной смерти более тысячи человек

31 августа 2022 09:40
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Новости Пакистана. Жители Пакистана просят помощи у мирового сообщества. Наводнения унесли жизни больше тысячи человек, примерно треть территории страны находится под водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Пакистане наводнение стало причиной смерти более тысячи человек-1

По масштабам бедствие назвали крупнейшим в истории государства. Всего стихия затронула свыше 33 миллионов человек. Уничтожены и разрушены более 900 тысяч домов: их обитатели остались без крыши над головой. В связи с жертвами наводнения в Пакистане соболезнования президенту этой страны выразил Александр Лукашенко.  

# Наводнение # Ариф Алви # Александр Лукашенко # Новости Пакистана # Фотофакт

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