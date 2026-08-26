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Новости по тегу #Новости Пакистана

В Исламабаде при пожаре в больнице погибли 15 младенцев
26 августа 2026 08:32

В Исламабаде при пожаре в больнице погибли 15 младенцев

Более 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане
31 июля 2026 08:49

Более 30 человек погибли при взрыве на угольной шахте в Пакистане

Причиной гибели 14 детей в Пакистане могли стать ремонтные работы на крыше
01 июля 2026 08:22

Причиной гибели 14 детей в Пакистане могли стать ремонтные работы на крыше

В Пакистане обрушилась крыша учебного центра – погибли 14 детей
01 июля 2026 06:32

В Пакистане обрушилась крыша учебного центра – погибли 14 детей

Теракт в Карачи: погибли трое сотрудников сил безопасности
29 июня 2026 11:55

Теракт в Карачи: погибли трое сотрудников сил безопасности

В Пакистане из-за ливней погибли по меньшей мере семь человек
15 июня 2026 08:12

В Пакистане из-за ливней погибли по меньшей мере семь человек

В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях – погибли не менее 16 человек
24 мая 2026 10:40

В Пакистане произошел взрыв на железнодорожных путях – погибли не менее 16 человек

Около 20 человек стали жертвами мощного шторма в Пакистане
20 марта 2026 09:32

Около 20 человек стали жертвами мощного шторма в Пакистане

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня из-за мусульманского праздника
19 марта 2026 10:40

Пакистан и Афганистан договорились о временном прекращении огня из-за мусульманского праздника

В Карачи из-за ливня и грозы погибли не менее 16 человек
19 марта 2026 07:21

В Карачи из-за ливня и грозы погибли не менее 16 человек

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои
04 марта 2026 08:20

На границе Афганистана и Пакистана вновь вспыхнули ожесточенные бои

Афганистан начал новую волну ударов по пакистанским блокпостам
27 февраля 2026 17:45

Афганистан начал новую волну ударов по пакистанским блокпостам