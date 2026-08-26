Новости по тегу #Новости Пакистана

Огонь вспыхнул на третьем этаже в отделении матери и ребенка.
По основной версии, обрушение породы произошло из‑за взрыва метана. В момент происшествия в шахте находились около 40 горняков, однако точная цифра неизвестна.
В момент обрушения внутри находилось около 35 детей в возрасте от 4 до 16 лет. Полиция взял под стражу пять человек.
Спасатели извлекли из-под завалов более 20 пострадавших.
Террористы направили начиненный взрывчаткой автомобиль прямо в главные ворота объекта.
Основной удар стихии пришелся на три округа провинции, которая прилегает к Исламабаду. Из-за мощных потоков воды и сильного ветра разрушены дома.
По данным полиции, взрыв произошел, когда люди отправились отмечать праздник Ид.
Непогода сопровождалась сильными ливнями и ураганным ветром, скорость которого превышала 90 километров в час.
Перемирие началось с ночи 19 марта и будет действовать до полуночи 24-го.
Обильные осадки привели к серьезным подтоплениям в ряде районов мегаполиса: улицы оказались под водой, что существенно осложнило движение транспорта и работу экстренных служб.
Конфликт разгорелся в районе так называемой линии Дюранда – это непризнанная Кабулом часть общей границы.
27 февраля взрывы вблизи восточной границы Ирана отвлекли внимание от Персидского залива. Несколько сотен погибших – таков итог обмена ударами между Пакистаном и Афганистаном.
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