Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой

Михаила Горбачева похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, как он сам завещал при жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый и единственный президент СССР умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачеву был 91 год. Он занимал пост Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991. Политика называли отцом перестройки и гласности. При нем войска вышли из Афганистана, закончилась холодная война, распался СССР.