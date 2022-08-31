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Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой

31 августа 2022 09:27
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Михаила Горбачева похоронят в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с супругой, как он сам завещал при жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Михаила Горбачёва похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с женой-1

Первый и единственный президент СССР умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни. Горбачеву был 91 год. Он занимал пост Генерального секретаря Коммунистической партии Советского Союза с 1985 по 1991. Политика называли отцом перестройки и гласности. При нем войска вышли из Афганистана, закончилась холодная война, распался СССР.  

# Некролог # Михаил Горбачев # Фотофакт

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