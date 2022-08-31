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В Великобритании тысячи украинских беженцев могут стать бездомными

31 августа 2022 06:25
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Новости Великобритании. В Великобритании тысячи украинских беженцев могут стать бездомными. Уже через месяц местное правительство планирует закрыть программу поддержки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании тысячи украинских беженцев могут стать бездомными-1

Ранее для обеспечения жильем беженцев власти запустили проект «Дома для Украины». Однако на фоне резкого роста стоимости жизни большинство хозяев не готовы и дальше принимать у себя украинцев без дополнительной поддержки от правительства. А в госбюджете королевства на это денег нет. Поэтому власти не согласились повысить выплаты по программе. В результате 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без крова. По данным местного правительства, почти 1,5 тысячи украинских семей, в том числе с детьми, уже зарегистрировались как бездомные.

# Международная политика # Новости Великобритании # Фотофакт

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