В Великобритании тысячи украинских беженцев могут стать бездомными

Ранее для обеспечения жильем беженцев власти запустили проект «Дома для Украины». Однако на фоне резкого роста стоимости жизни большинство хозяев не готовы и дальше принимать у себя украинцев без дополнительной поддержки от правительства. А в госбюджете королевства на это денег нет. Поэтому власти не согласились повысить выплаты по программе. В результате 50 тысяч украинских беженцев могут остаться без крова. По данным местного правительства, почти 1,5 тысячи украинских семей, в том числе с детьми, уже зарегистрировались как бездомные.