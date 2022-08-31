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В Эстонии местные компании просят приостановить антироссийские санкции

31 августа 2022 09:38
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Новости Эстонии. В Эстонии просят приостановить антироссийские санкции. С такой инициативой к правительству обратились местные компании. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Эстонии местные компании просят приостановить антироссийские санкции-1

По его словам, 28 предприятий хотят продолжить импортировать нефтепродукты из России. Среди них – эстонская государственная железнодорожная компания. Напомним, санкции, которые ввел Евросоюз, предполагают прекращение действующих контрактов с российскими компаниями. Все договоры должны быть расторгнуты до 10 октября.  

# Санкции # Урмас Рейнсалу # Новости Эстонии # Фотофакт

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