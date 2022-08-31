В Эстонии местные компании просят приостановить антироссийские санкции

Новости Эстонии. В Эстонии просят приостановить антироссийские санкции. С такой инициативой к правительству обратились местные компании. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Эстонии. В Эстонии просят приостановить антироссийские санкции. С такой инициативой к правительству обратились местные компании. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, 28 предприятий хотят продолжить импортировать нефтепродукты из России. Среди них – эстонская государственная железнодорожная компания. Напомним, санкции, которые ввел Евросоюз, предполагают прекращение действующих контрактов с российскими компаниями. Все договоры должны быть расторгнуты до 10 октября.