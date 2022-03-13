«Выведено из строя 3 687 объектов». Конашенков назвал новые данные по российской спецоперации в Украине

ДНР освободила уже 89 населенных пунктов. Об этом заявил штаб территориальной обороны республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Ударом высокоточного оружия уничтожен полевой командный пункт украинских войск.