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«Выведено из строя 3 687 объектов». Конашенков назвал новые данные по российской спецоперации в Украине

13 марта 2022 11:39
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ДНР освободила уже 89 населенных пунктов. Об этом заявил штаб территориальной обороны республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако обстрелы со стороны ВСУ не прекращаются. За последние сутки украинские войска открывали огонь по территории ДНР около 20 раз. Они использовали более 250 единиц боеприпасов. На территории ЛНР из-за обстрелов был полностью разрушен жилой дом, а еще три повреждены. Российская армия продолжает специальную военную операцию. Ударом высокоточного оружия уничтожен полевой командный пункт украинских войск.

«Выведено из строя 3 687 объектов». Конашенков назвал новые данные по российской спецоперации в Украине-1

Игорь Конашенков, официальный представитель Министерства обороны России:
Всего за время операции выведено из строя 3 687 объектов военной инфраструктуры Украины. Уничтожено 99 самолетов, 128 беспилотных летательных аппаратов, 1 194 танка и других боевых бронированных машин, 121 реактивная система залпового огня, 443 орудия полевой артиллерии и минометов, 991 единица специальной военной автомобильной техники.

«Молока мне надо деткам». Российская армия оказывает помощь людям в пострадавших районах Украины – подробнее здесь.

# Международная политика # Игорь Конашенков # Фотофакт

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