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Все в масках, зато животные поели. В Таиланде отметили День слона

13 марта 2022 11:34
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Новости Таиланда. Немного воскресного позитива. В Таиланде 13 марта отметили любимый народом праздник — День слона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому поводу там устроили фруктово-овощной банкет.

Все в масках, зато животные поели. В Таиланде отметили День слона-1

В одном из национальных парков по поводу праздника восьмиметровый стол накрыли для 57 слонов. Из-за пандемии и экономических проблем, которые с ней связаны, в 2022 году в стране мало продуманных мероприятий, но не в этом случае.

Все в масках, зато животные поели. В Таиланде отметили День слона-4

Слон – источник национальной гордости и культурной самобытности Таиланда на протяжении всей его истории. В прошлом животные использовались воинами и для работы на плантациях. Теперь они призваны приносить радость, в том числе для туристов.

# Человек и животные # Фотофакт

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