Все в масках, зато животные поели. В Таиланде отметили День слона

Новости Таиланда. Немного воскресного позитива. В Таиланде 13 марта отметили любимый народом праздник — День слона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому поводу там устроили фруктово-овощной банкет.
Новости Таиланда. Немного воскресного позитива. В Таиланде 13 марта отметили любимый народом праздник — День слона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По этому поводу там устроили фруктово-овощной банкет.
В одном из национальных парков по поводу праздника восьмиметровый стол накрыли для 57 слонов. Из-за пандемии и экономических проблем, которые с ней связаны, в 2022 году в стране мало продуманных мероприятий, но не в этом случае.
Слон – источник национальной гордости и культурной самобытности Таиланда на протяжении всей его истории. В прошлом животные использовались воинами и для работы на плантациях. Теперь они призваны приносить радость, в том числе для туристов.