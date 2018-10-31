В Омской области женщина родила ребёнка прямо в магазине

Новости России. Днём 11 октября в городе Называевск Омской области у беременной женщины начались роды во время совершения покупок в магазине. Момент попал на камеру видеонаблюдения.

Как сообщает местное издание «НГС Омск», женщина едва успела подойти к кассе, как у неё отошли воды. Была незамедлительно вызвана скорая.

По словам управляющей магазином, сперва сотрудников охватила паника, но затем кассир и две подруги женщины смогли принять роды.

Вес новорожденного составил 3,6 кг. Ребёнка назвали Иваном. Позже стало известно, что это шестой ребёнок 28-летней женщины.

Кстати, в предыдущий раз молодую мать тоже не успели довезти до больницы – роды принимала фельдшер в карете скорой помощи.

Летом 2018 года на автовокзале в Барановичах у женщины начались роды. Помощь роженице оказала случайная прохожая.