Прямой эфир

В Омской области женщина родила ребёнка прямо в магазине

31 октября 2018 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Днём 11 октября в городе Называевск Омской области у беременной женщины начались роды во время совершения покупок в магазине. Момент попал на камеру видеонаблюдения.  

Как сообщает местное издание «НГС Омск», женщина едва успела подойти к кассе, как у неё отошли воды. Была незамедлительно вызвана скорая.  

По словам управляющей магазином, сперва сотрудников охватила паника, но затем кассир и две подруги женщины смогли принять роды.  

Вес новорожденного составил 3,6 кг. Ребёнка назвали Иваном. Позже стало известно, что это шестой ребёнок 28-летней женщины.  

Кстати, в предыдущий раз молодую мать тоже не успели довезти до больницы – роды принимала фельдшер в карете скорой помощи.  

Летом 2018 года на автовокзале в Барановичах у женщины начались роды. Помощь роженице оказала случайная прохожая.  

Позже телеканал СТВ нашёл ту прохожую и попросил её рассказать подробности.  

# Беременность и роды

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек
31 октября 2018 07:54

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана
31 октября 2018 07:49

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing
31 октября 2018 07:36

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing