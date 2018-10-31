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В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

31 октября 2018 07:54
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Новости мира. Режим ЧП введен сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек-1

На Францию, Швейцарию, Австрию, Хорватию обрушились сильнейшие ветры и дожди. Перекрыты дороги, приостановлено движение поездов и паромов. Движение на трассах перекрыли упавшие деревья. Повсеместно наблюдаются перебои с электроснабжением.

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек-4

Итальянская Венеция на три четверти погрузилась под воду. Закрыта центральная площадь, магазины, школы и другие социальные объекты.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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