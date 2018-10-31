В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

Новости мира. Режим ЧП введен сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Режим ЧП введен сразу в нескольких странах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На Францию, Швейцарию, Австрию, Хорватию обрушились сильнейшие ветры и дожди. Перекрыты дороги, приостановлено движение поездов и паромов. Движение на трассах перекрыли упавшие деревья. Повсеместно наблюдаются перебои с электроснабжением.
Итальянская Венеция на три четверти погрузилась под воду. Закрыта центральная площадь, магазины, школы и другие социальные объекты.