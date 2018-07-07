Прямой эфир

В Барановичах женщина родила на автовокзале. Состояние мамы и ребёнка удовлетворительное

07 июля 2018 06:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Вечером 6 июля в Барановичах женщина родила на перроне автовокзала.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома, 39-летняя гражданка находилась на вокзале вместе с мальчиком 12-13 лет. Роды у женщины начались, пока она стояла у входа в здание.  

Находившиеся поблизости люди заметили происходившее и попросили работников автовокзала вызвать скорую. Прибывшие медики оказали роженице необходимую помощь, а затем доставили молодую маму и новорождённого в больницу. На утро 7 июля состояние мамы и ребёнка удовлетворительное.  

Для женщины это уже третьи роды. Гражданка проживает в Барановичском районе, в пятницу она приезжала в гости.  

Осенью прошлого года в США ведущая телеканала News 4 начала рожать во время прямого эфира.  

Через 13 часов женщина стала мамой мальчика – здесь подробнее.  

# Беременность и роды # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
На развязке улиц Мазурова и Лобанка столкнулись два легковых автомобиля: у одного из водителей отсутствовали права
06 июля 2018 19:52

На развязке улиц Мазурова и Лобанка столкнулись два легковых автомобиля: у одного из водителей отсутствовали права

В Узденском районе автомобиль занесло в кювет: двое мужчин погибли на месте
06 июля 2018 13:49

В Узденском районе автомобиль занесло в кювет: двое мужчин погибли на месте

В Узденском районе BMW съехал в кювет и лёг на бок. Два человека погибли
06 июля 2018 12:20

В Узденском районе BMW съехал в кювет и лёг на бок. Два человека погибли