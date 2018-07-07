В Барановичах женщина родила на автовокзале. Состояние мамы и ребёнка удовлетворительное

Новости Беларуси. Вечером 6 июля в Барановичах женщина родила на перроне автовокзала.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на главное управление по здравоохранению Брестского облисполкома, 39-летняя гражданка находилась на вокзале вместе с мальчиком 12-13 лет. Роды у женщины начались, пока она стояла у входа в здание.

Находившиеся поблизости люди заметили происходившее и попросили работников автовокзала вызвать скорую. Прибывшие медики оказали роженице необходимую помощь, а затем доставили молодую маму и новорождённого в больницу. На утро 7 июля состояние мамы и ребёнка удовлетворительное.

Для женщины это уже третьи роды. Гражданка проживает в Барановичском районе, в пятницу она приезжала в гости.

Осенью прошлого года в США ведущая телеканала News 4 начала рожать во время прямого эфира.